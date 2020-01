Désignation d’Elyes Fakhfakh : Qalb Tounes s’indigne, Ennahdha ne s’oppose pas et le Courant démocrate soutient

La désignation d’Elyes Fakhfakh pour former le gouvernement a été accueillie différemment par les principaux partis politique. Entre indignation, non opposition et soutien, en attendant l’épreuve devant l’ARP.

Ainsi, le député de Qalb Tounes, Oussama Khlifi, a exprimé son indignation devant la nomination de Fakhfakh. Ce dernier « appartient à Ettakattol qui ne possède aucun siège au Parlement, pourquoi donc avoir fait des élections?, s'est-il écrié.

Quant à la position de Qalb Tounes au sujet de cette nomination, Khlifi a fait savoir qu'elle sera communiquée par les institutions officielles du parti. Et d'ajouter que tout le monde n'était pas d'accord sur le fait que Fakhfakh soit la personne la plus apte à former le gouvernement.

« Qu'il soit le bienvenu, en attendant de découvrir sa vision des choses et son programme », a-t-il conclu.

Par contre le mouvement Ennahdha qui n’a pas proposé Elyes Fakhfakh s’est montré plutôt conciliant. Le dirigeant du mouvement Imed Hammami a fait savoir qu’’Ennahdha ne s’oppose pas à la désignation d'Elyes Fakhfakh à la tête du gouvernement.

« Elyes Fakhfakh est une personnalité connue qui a collaboré avec Ennahdha sous d'autres gouvernement », a-t-il ajouté.

Quant au vote de confiance, Hammami a fait savoir que cela dépendra non seulement du programme du nouveau chef du gouvernement désigné et de la nature de sa future composition mais en plus de la décision de l'ensemble des institutions du mouvement.

Ennahdha ne s'opposerait, normalement, pas à la nomination de Fakhfakh qui a occupé des postes de décision au sein du gouvernement de la Troïka.

De son côté, le député Ghazi Chaouachi a fait savoir que le Courant démocratique soutenait la désignation d'Elyes Fakhfakh à la tête du gouvernement, par le président de la République, Kais Saied.

« C'est la personne qu'il faut pour la prochaine étape vu qu'elle a de l'expérience », a-t-il indiqué tout en soulignant qu'il croit que Fakhfakh sera soutenu par une ceinture politique importante au Parlement.

Chaouachi a ensuite affirmé que son parti accorderait, en principe, sa confiance à Fakhfakh en attendant de voir la composition qu'il choisira.

A noter que le Courant démocratique avait adressé une correspondance au président de la République pour lui communiquer sa position favorable quant à la désignation d'Elyes Fakhfakh en tant que chargé de former le nouveau gouvernement.