Deux ministres rencontrent des représentants de la société civile

Une réunion s’est tenue mardi soir entre des membres du gouvernement et des représentants de la société civile.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du “processus de concertation entre le gouvernement et les composantes de la société civile”, souligne un communiqué du ministère de la Relation avec les instances constitutionnelles, de la société civile et les droits de l’homme.

La réunion a regroupé les ministres de la Relation avec les instances constitutionnelles, Mehdi Ben Gharbia et des Affaires sociales Mohamed Trabelsi. Y ont pris part du côté de la société civile, Messaoud Romdhani et Abdeljelil Bedoui du Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux (FTDES) et Ramy Salhi du Réseau Euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH).

Cité dans le communiqué, Mehdi Ben Gharbia a souligné que la multiplication des rencontres avec les représentants des organisations et associations nationales et internationales vise à renforcer les mécanismes de dialogue sur les défis actuels et à encourager les actions participatives pour l’impulsion du développement global dans le pays.

Ces rencontres qui se poursuivront, a-t-il assuré, constituent une occasion propice pour interagir avec les questions d’actualité et être à l’écoute de la société civile sur plusieurs sujets concernant notamment les préoccupations des jeunes.

Mehdi Ben Gharbia a rencontré auparavant des représentants d’Amnesty International et de l’organisation Article 19. L’entretien a porté sur la situation des libertés et des droits de l’homme, a indiqué la même source.