Deux procès verbaux contre des organisateurs d’excursions anarchiques

Les services de la garde nationale ont établi, dimanche, deux procès verbaux contre les organisateurs de deux excursions en provenance de Tunis vers la région de Sidi Mechreg à Sejnane (Bizerte), a affirmé un responsable sécuritaire au correspondant de l’agence TAP.

La même source a assuré que suite à des opérations de contrôle effectuées par la garde nationale, il s’est avéré que les deux excursions assurées par deux bus touristiques transportant 104 personnes sont anarchiques et que leurs organisateurs ne détiennent aucune autorisation.

Après consultation du ministère public, deux procès ont été établis à l’encontre de ces derniers en attendant la suite des procédures judiciaires.

De son côté, le délégué de Sejnane, Ali Hamdouni a souligné que " les conditions favorables à l’accueil des voyageurs ont été réunies et que des mesures ont été prises, en coordination avec le gouverneur de la région Mohamed Gouider, pour assurer leur retour à la capitale en toute sécurité ".

Il a, par ailleurs, indiqué que " les visiteurs de la région sont toujours les bienvenus. Toutefois, les organisateurs des visites touristiques doivent respecter les règles régissant cette activité. Les autorités et les structures de contrôle n’hésiteront pas à appliquer la loi contre les contrevenants ".

