Dimanche 6 mai, nouvelle date des élections municipales ?

Les concertations continuent en vue de la fixation d’une nouvelle date pour les élections municipales. Recevant, mercredi 13 décembre 2017, une délégation de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), le chef du gouvernement, Youssef Chahed a appelé à poursuivre les concertations avec les parties concernées par les élections municipales afin de décider de la date de leur organisation. La rencontre a aussi porté sur la question de la publication du calendrier électoral des municipales au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), a indiqué Bou Asker, affirmant que le chef du gouvernement a promis de le publier dans les plus brefs délais.

De leur côté, les trois partis de la nouvelle Troïka vont se réunir ce jeudi 14 décembre au siège de l’UPL, pour se concerter et probablement s’entendre sur la nouvelle date qu’ils tenteront d’imposer au cours de la réunion prévue avec l’Isie. Lors de leur dernière rencontre, mardi 12 décembre, ils ont proposé le dimanche 6 mai comme date du scrutin. De leur côté, dix partis politiques, dont Afek Tounes, Mashrou3 Tounes, Al Moubadra, Al Massar, ont appelé l’Instance supérieure indépendante pour les élections (Isie) à organiser, dans les plus brefs délais, une réunion de concertation avec tous les partis pour définir la feuille de route pour les élections municipales. Le 25 décembre courant est la date butoir pour la publication du décret présidentiel appelant les électeurs à se rendre aux urnes. Or, selon toute vraisemblance, le décret ne sera pas promulgué.