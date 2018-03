Dix ans de prison pour un père qui a emmené sa fille de 18 mois faire le djihad

Mardi soir, Hamza Mandhouj, un franco-tunisien de 29 ans, a été condamné à dix ans de prison. Le tribunal correctionnel de Paris, qui jugeait le prévenu pour « association de malfaiteurs à visée terroriste » et « soustraction d'enfant par ascendant », a assorti sa peine d'une période de sûreté de moitié. Le 14 octobre 2013, il était passé chez ses beaux-parents chercher sa fillette Assia, 18 mois. Parti en Syrie avec le nourrisson, il n'avait prévenu sa mère, qu'il avait épousée en 2011, de son périple que deux mois plus tard. La jeune femme a ainsi été séparée de sa fille, aujourd'hui âgée de 6 ans, pendant près d'un an.

Le jeune homme était parti en Turquie avec Assia puis, en décembre 2013, il avait rejoint son frère en Syrie au sein du groupe d’Omar Diaby, l'un des principaux recruteurs français de djihadistes, affilié au Front al-Nosra, organisation terroriste en lutte contre le régime de Bachar Al-Assad .

Pendant ce temps, la mère de la fillette, Meriam Rhaiem se bat pour la récupérer : elle obtient le divorce et la garde exclusive d'Assia. Interpol diffuse également un mandat d'arrêt international contre le père pour « soustraction d'enfant ».

A l'été 2014, Hamza Mandhouj émet des craintes face à l'avancée de l'État islamique, organisation concurrente et, fin août de la même année, la mère de l'enfant se rend avec son frère en Turquie et convainc son ancien compagnon de lui rendre Assia dans un hôtel, près de la frontière syrienne. Il avait été interpellé dans la foulée et l'enfant avait pu retrouver sa mère.

