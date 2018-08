Dix tonnes de courriers destinés aux Palestiniens datant de plusieurs années bloqués par Israël

Ils attendaient depuis plusieurs années, parfois huit ans, leur courrier. Les Palestiniens vivant dans les territoires occupés devraient le recevoir prochainement, Israël ayant décidé de débloquer huit tonnes de courrier datant parfois de 2010.

Ils recevront leur courrier avec plusieurs années de retard. Quelque dix tonnes de lettres et colis qui étaient bloqués en Jordanie depuis 2010 par Israël ont été remis mi-août à l'Autorité palestinienne, selon le journal le Monde.

Ce courrier posté depuis l'étranger n'était toujours pas arrivé dans les territoires palestiniens occupés. Israël contrôle toutes les entrées et sorties vers la Cisjordanie. Parmi les colis: des lettres en partie moisies, des médicaments ou encore une chaise roulante qui avait pour destinataire un habitant de Gaza.

Cela prendra plusieurs semaines et coûtera très cher car nous devons recruter du personnel supplémentaire et livrer le courrier dans le meilleur état possible. Mais les Palestiniens ont le droit de recevoir leur courrier, même des années plus tard », a déclaré au Monde Allam Moussa, le ministre palestinien des Télécommunications.

Ce dernier ne sait pas pourquoi ces tonnes de courrier ont été bloquées toutes ces années.

Cela se passe ainsi depuis des années. Israël ne respecte tout simplement pas ses engagements », dénonce-t-il.

Comme le rappelle le quotidien, Israël et l'Autorité palestinienne, avec l'Union postale universelle -l'agence des Nations unies en charge du courrier à l'échelle internationale- avaient pourtant conclu un accord afin de permettre aux Palestiniens de Cisjordanie de recevoir leur courrier venant de l'étranger sans qu'il ne passe par Israël. Il a fallu plusieurs années de négociations pour que les autorités israéliennes acceptent finalement de le débloquer.

BFMTV