Du 1er juin au 15 juillet : 176 morts dans des accidents et 86 noyades

Les accidents de la route ont tué au cours d’un mois et demi, du 1er juin au 15 juillet, 176 personnes et blessé 1044 autres selon un communiqué diffusé ce mercredi par le ministère de l’intérieur. Malgré les précautions prises, les campagnes de sensibilisation et l’obligation du port de la ceinture de sécurité, l’hécatombe continue et les drames de la route sont en hausse.

Selon le même communiqué, on a registré durant la même période 86 noyades dans les différentes plages du pays.

Sur un autre plan, 45 incendies se sont déclarés dans les forets occasion la perte de 374 ha, alors que 94 autres ont provoqué la perte 515.546 ha de céréales et 1971 incendies ont causé la perte de 373.019 ha de végétations.