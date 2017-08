Egalité dans l’héritage : après Wajdi Ghonim, Youssef Kardhaoui donne de la voix

Après le prédicateur Wajdi Ghonim, c’est autour de Youssef Karadhaoui, le président de l’Union international des Ulémas de donner de la voix concernant l’initiative du président de la République Béji Caid Essebsi relative à l’égalité dans l’héritage et au mariage de la Tunisienne avec un non musulman. Dans un communiqué rendu public et signé conjointement par son président Karadhaoui et son secrétaire général Ali Korra Daghui, l’Union exprime son opposition à cette initiative qui est « contraire aux préceptes de l’islam ». Se référant au Coran, elle explique que l’Islam a honoré la femme et lui a assuré ses pleins droits et cite le verset 228 de la sourate de la Génisse(Al Baqara) qui dit « Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, mais les hommes ont un degré de préséance sur elles ».

Pour Khardhaoui et consorts, le verset 11 de la sourate des femmes (Annissa) n’autorise aucune forme d’interprétation, il est clair et net. « Pour ce qui est de vos enfants, Dieu vous enjoint d'attribuer à celui qui est de sexe masculin une part égale à celle de deux filles. » Point d’Ijtihad donc et toute déviation serait synonyme d’impiété, selon eux !

Il est à rappeler que Youssef Kardhaoui a visité la Tunisie au mois de mai 2012 à l’invitation du bureau tunisien de l'Union Internationale des Ulémas pour présider une conférence dans le cadre des travaux du congrès de l'Union.

Trois ans plus tôt, en mars 2009, il est arrivé à Kairouan, à l’invitation de l’ancien président Ben Ali, pour participer aux célébrations intitulées « Kairouan : Capitale de la Culture Musulmane en 2009 ».

Tout comme Wajdi Ghonim, Youssef Karadhaoui figure en bonne place dans la liste des terroristes préparée par les quatre pays en conflit avec Qatar et dont la tête est exigée par eux.