Egalité dans l’héritage : des partis saluent l’initiative du président de la république

Plusieurs partis politiques ont salué les initiatives lancées par le président de la République à l’occasion de la fête de la femme, notamment celles relatives de l’égalité des hommes et des femmes en matière d’héritage et à l’annulation de la circulaire qui concerne le mariage d’une Tunisienne avec un non-musulman.

Nidaa Tounes a apporté son soutien aux propositions du président de la République, qui, lit-on dans un communiqué rendu public, ont pour but de mettre fin à toute forme de discrimination envers la femme. Le parti se dit mobilisé pour faire enrichir le débat sur les moyens susceptibles de traduire ces idées réformistes en une législation efficace.

Al Massar a appelé à la sensibilisation à la culture de l’égalité hommes-femmes, précisant que la consécration de ce concept dans les différents aspects de la vie publique et privée conformément aux dispositions de la Constitution de la deuxième République aidera à changer les mentalités et à protéger les droits individuels.

Al Qotb a, lui aussi, exprimé son appui à « toute initiative qui a pour objectif de garantir l’égalité totale entre les Tunisiens indépendamment de leur sexe, croyance, origine ou orientation sexuelle », indique un communiqué du parti qui appelle le président de la République, le gouvernement et le Parlement à s’engager réellement dans l’application des réformes envisagées.

Béji Caïd Essebsi avait affirmé, dimanche 13 août, à l’occasion de la Fête de la femme en Tunisie, qui célèbre tous les 13 août la promulgation en 1956 du Code du statut personnel (CSP), qu’il est aujourd’hui « possible et préconisé d’amender progressivement » la loi relative à l’héritage jusqu’à réaliser l’égalité parfaite entre l’homme et la femme.