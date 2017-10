Election du président de l’Isie, le feuilleton continue

On croyait que le feuilleton de l’Isie allait prendre fin, ce lundi 30 octobre, avec l’élection du nouveau président, mais rien n’y fit. Encore une fois, les députés ont quitté l’hémicycle sans arriver à départager les deux finalistes Mohamed Tlili et Nejla Brahim. Aucun d’eux n’a en effet obtenu la majorité requise, soit 109 voix. Tlili a obtenu 100 voix contre 50 pour son adversaire alors que 18 députés sur les 170 présents ont voté blanc et un bulletin nul.

La séance a été donc levée et l'affaire a été transmise au bureau de l'ARP pour arrêter une nouvelle date pour l'élection du président.