Election présidentielle : Les chiffres du second tour

Sans surprise Kais Saied a remporté haut la main le second tour de l’élection devant son adversaire Nbail Karoui et devient ainsi le 8ème président république tunisienne depuis le 25 juillet 1957. Habib Bourguiba(25 juillet 1957-7 novembre 1987), Zine El Abdine Ben Ali( 7 novembre 1987- 14 janvier 2011), Mohamed Ghannouchi( 14 janvier 2011-15 janvier 2011), Foued Mebazaa( 15 janvier 2011- 13 décembre 2011), Moncef Marzouki( 13 décembre 2011-30 décembre 2014), Béji Caid Essebsi( 30 décembre 2014-25 juillet 2019), Mohamed Ennaceur( 25 juillet 2019).

En attendant la proclamation officielle des résultats par l’Isie, le score de Saied est sans appel. Avec plus de 75% des suffrages et près de 3 millions d’électeurs, le nouveau président est investi de l’onction populaire et obtient plus de voix que les 217 députés réunis( un million 700 mille voix exprimées). Il a presque doublé le score de BCE qui avait obtenu un million 700 mille voix.

Son adversaire Nabil Karoui bien que diabolisé et empêché de faire sa campagne a tout de même obtenu près d’un million de voix, réussissant à doubler son score lors du premier tour( 525.000 voix).

Ce sont les jeunes qui ont massivement contribué à l’élection de Kais Saied qui a bénéficié de plus de 90% de leurs voix, selon Sigma Conseil. Près de 86 % de ses électeurs ont un niveau supérieur contre 14% seulement pour Karoui, 80% ont un niveau secondaire, 60% ont un niveau d’enseignement primaire et 42% n’ont pas fréquenté l’école. Ces derniers sont 57% à avoir voté pour Karoui. Ce dernier a bénéficié des votes des femmes 26,6% contre 20,6% pour les hommes. Alors que Saied a vu 78% des hommes voter pour lui contre 73% des femmes.

Le taux de participation avoisine les 60%. Il dépasse de loin celui du premier tour (49%) et celui des élections législatives(41%). Toujours selon Sigma Conseil, 31% des électeurs du deuxième tour de la présidentielle n’ont pas voté ni au premier tour le 15 septembre, ni aux cours des législatives le 6 octobre.