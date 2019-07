Elections: appel au respect des décisions de l'Isie

Dans une déclaration commune publiée lundi 29 juillet 2019, des représentants d’organisations, d’associations et autres acteurs des scènes politique et culturelle affirment soutenir l’ISIE.

Ils appellent tous les partis politiques et candidats à faire prévaloir l’intérêt national, à se conformer aux décisions de l’ISIE et à respecter les principes de la démocratie et l’intégrité des élections afin de faire réussir ce processus en cette phase décisive de l’histoire de la Tunisie.

Par ailleurs, les signataires ont présenté, une nouvelle fois, leurs condoléances au peuple tunisien et à la famille du président de la République, Béji Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet 2019. Ils ont, par la même occasion, salué la passation du pouvoir qui a eu lieu le jour même du décès “dans une ambiance empreinte de transparence, de paix et de démocratie faisant, ainsi, de la Tunisie une fierté à l’intérieur et à l’extérieur”.

Ils ont, aussi, salué la réactivité rapide de l’instance électorale qui a mis en place un nouveau calendrier de l’élection présidentielle anticipée, conformément aux dispositions de la Constitution.

Parmi les signataires de cette déclaration, on cite: la Ligue tunisienne des droits de l’Homme, l’Association tunisienne de droit constitutionnel, association Kolna Tounes, ATIDE, réseau Doustourna, Observatoire Chahed, Chafik Sarsar (ancien président de l’ISIE), Ahmed Souab (avocat et ancien juge du Tribunal administratif), Slim Laghmani (juriste), Salsabil Klibi (juriste), Saloua Hamrouni (juriste), Bayrem Ben Kilani (artiste) et Zeyneb Farhat (activiste culturelle).