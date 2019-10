Elections: l'ONU appelle à garantir l'égalité des chances pour tous les candidats

Le porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies a appelé vendredi à ce que les élections législatives et présidentielles en Tunisie soient pacifiques et transparentes.

"Nous appelons à ce que la tenue des élections le 6 octobre pour le Parlement et pour le second tour des élections présidentielles prévu le 13 octobre 2019 soit pacifique et transparente", lit-on dans une déclaration publiée ce vendredi par le bureau des Nations Unies à Tunis.

"Nous prions instamment tous les concernés à garantir l'égalité des chances pour tous les candidats, dans le plein respect du droit tunisien et des prérogatives du pouvoir judiciaire. Nous rappelons aux autorités et aux candidats leur responsabilité d'assurer des élections pacifiques et de régler toute plainte par le biais de la justice", souligne la même source.

L'ONU suit de près le processus électoral en cours en Tunisie, ajoute la déclaration.

L'organisation onusienne a également félicité la Tunisie pour la réussite du premier tour des élections présidentielles le 15 septembre.