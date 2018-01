Elections municipales : l’Isie se dit prête

L’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections (ISIE) a achevé la mise en place des instances et bureaux régionaux et l’élaboration d’un programme de recyclage d’un nombre important de ses membres et agents, en préparation des prochaines élections municipales, a annoncé lundi le porte-parole du conseil de l’Instance, Anis Jarboui.

Il a expliqué que l’ISIE a décidé de déployer 108 agents dans les 27 bureaux régionaux, 244 agents dans les administrations régionales en plus de 391 coordinateurs locaux et 780 agents chargés de la réception des candidatures.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Jarboui a ajouté que, dans le cadre des préparatifs aux élections municipales prévues pour le 6 mai 2018, l’ISIE signera des contrats de collaboration avec plus de 2045 agents spécialisés dans la supervision de la campagne électorale. L’Instance a, en outre, prévu le déploiement, le jour du scrutin, de plus de 52 000 agents contractuels dans des postes de membres, chefs de centres et de bureaux de vote, a-t-il ajouté.

L’Instance va, bientôt, procéder à la formation et au recyclage de ses membres et agents dans les spécialités requises, dit-il.