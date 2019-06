Elections-Tunisie : Les principaux candidats s’affairent à trouver des entrées auprès de Macron !

Selon Maghreb Confidentiel( N° 1343 du 13 juin 2019), les principaux candidats aux prochaines échéances électorales, Nabil Karoui, Youssef Chahed et le mouvement Ennahdha s’affairent à trouver à Paris, des entrées auprès du président Emmanuel Macron ».

D’après la même source, « Nabil Karoui a confié à l’agence parisienne de l'ancien journaliste (TF1, France 2) et ex-PDG de BFM,Jean-Luc Mano, a aussi été chargée de décrocher des entretiens politiques pour le candidat. A l'Elysée, Nabil Karoui espère ainsi être reçu par le conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, Emmanuel Bonne, et le secrétaire général de la présidence, Alexis Kohler. Le cabinet du président du Sénat, Gérard Larcher, va aussi être approché. Le Comité national des conseillers du commerce extérieur de la France (CNCCEF) est également ciblé pour permettre à Nabil Karoui de soigner ses relations avec les sphères économiques françaises. Cette offensive de charme doit être couronnée par des interviews à au moins deux quotidiens : L'Opinion à droite et Libération à gauche ».

Quant à Youssef Chahed, il s’était déjà rendu à Paris en visite officielle où il rencontré les hauts responsables français : le président de la république, le premier ministre et les présidents des deux assemblées. Un homme d’affaires tunisien installé à Paris et proche de Tahaya Tounes, « a pris langue avec plusieurs prestataires potentiels. Après Thierry Saussez, ex-PDG d'Image et stratégie et ancien patron du Service d'information du gouvernement (SIG), approché dès février, l'agence ESL & Network a été démarchée lors d'un déplacement de son associé Jean-David Levitte à Tunis, fin mai ». Mis aucun contrat n’a été pour le moment signé. Aucun contrat n'a encore été signé, semble-t-il en Pour le mouvement Ennahdha qui n'a pas encore désigné un candidat au scrutin présidentiel, préférant miser sur les législatives d'octobre, il cherche à redorer son blason dans l’Hexagone. « C'était l'objectif de la visite de son président Rached Ghannouchi mi-mai, durant laquelle il a été reçu par la cellule diplomatique de l'Elysée, le ministère des affaires étrangères ».

« Ce voyage était encadré par Burson-Marsteller, lobbyiste global d'Ennahdha depuis 2014. Mais le parti s'appuie aussi sur des réseaux plus informels » affirme MC.