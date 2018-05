Emirates annonce des offres attrayantes vers Dubaï pour l’été

Les voyageurs tunisiens peuvent désormais visiter et explorer Dubaï grâce aux tarifs exceptionnels d'Emirates en classe Économique et en classe Affaires incluant un troisième bagage gratuit.

Dans le cadre de cette offre estivale, un billet en classe économique de Tunis à Dubaï revient à 1116 TND et à 2616 TND en classe Affaires, avec des franchises bagages de 23kg pour la classe économique et de 32kg pour la classe Affaires, disponibles en exclusivité pour une période limitée. Afin de profiter de cette promotion, les billets doivent être réservés entre le 21 Mai 2018 et le 7 Juin 2018, pour des voyages effectués entre le 21 Mai 2018 et le 10 Décembre 2018. Les taxes aéroportuaires sont comprises dans le coût du billet.

Dubaï a réussi à s'imposer comme l'une des destinations les plus prisées pour les opportunités d'évasion qu'elle offre à ses visiteurs. Qu’il s’agisse de son soleil rayonnant tout au long de l’année, de ses centres commerciaux et restaurants de renommée mondiale, ses plages splendides et son architecture emblématique, tout dans cette métropole est là pour répondre aux aspirations de chacun des membres de la famille. Les visiteurs de Dubaï peuvent aussi jouir de certains lieux incontournables de la ville ainsi que des parcs à thèmes comme le Wild Wadi Water Park et le IMG World’s of Adventure.

Sur tous les vols d'Emirates, les clients peuvent profiter de plusieurs heures de divertissement grâce à ICE Digital Widescreen, le système de divertissement de la compagnie aérienne qui offre plus de 3000 chaînes audiovisuelles à la demande, avec les derniers films, de la musique, des livres audio et des jeux, sans oublier des produits et services familiaux dédiés aux enfants, tels que les jouets gratuits, les repas et films pour enfants, l'embarquement prioritaire pour les familles et l'utilisation gratuite des poussettes à l'aéroport international de Dubaï.

En plus du confort et de la qualité des produits à bord, les clients pourront expérimenter la légendaire hospitalité de l'équipage de cabine multinationale d'Emirates, tout en appréciant la cuisine de dimension régionale et internationale concoctée par le chef, à base d’ingrédients sélectionnés parmi les plus frais et accompagnés d'une gamme variée de vins et de boissons gratuites.

Emirates opère 7 vols par semaine de Tunis vers Dubaï. Pour réserver ou pour obtenir plus d'informations sur les termes et conditions, rendez-vous sur le www.emirates.com/tn ou visitez le bureau Emirates local ou votre agent de voyages.

L'offre mentionnée ci-dessus inclue une taxe de 217 TND couvrant les frais de service pour l'obtention d'un visa de 30 jours à Dubaï. Emirates ne garantit pas l'obtention du visa.