Emirates recrute des pilotes Tunisiens

Emirates, le plus grand opérateur mondial d'Airbus A380 et de Boeing 777, cherche à recruter des copilotes qui correspondent aux normes fondamentales de la compagnie en matière de sécurité, de prouesses techniques et d'expérience client. Les candidats retenus peuvent espérer atteindre de nouveaux sommets dans leur carrière grâce à la flotte de gros-porteurs d'Emirates et à son réseau mondial de routes en constante expansion, et profiter d'un excellent style de vie dans la capitale Dubaï.

Pour les pilotes, un avenir avec Emirates signifie voler vers diverses destinations à travers le réseau de la compagnie, qui couvre six continents et 140 destinations. Cela signifie également voler sur l'une des flottes les plus jeunes et les plus modernes du monde, qui compte aujourd'hui 265 appareils Airbus et Boeing. Grâce aux investissements continus d'Emirates dans le renouvellement de sa flotte, les pilotes de la compagnie voleront également sur des Boeing 787-9 Dreamliners, des Boeing 777-X et des Airbus A350-900 dans les années à venir.

Les pilotes d'Emirates suivent des programmes de formation solides, fondés sur des preuves, en interne avec des instructeurs hautement qualifiés dans des environnements spécialement conçus. Le centre de formation de haute technologie de la compagnie abrite dix simulateurs de vol pour les Boeing 777 et les Airbus 380.

La progression de la compagnie aérienne offre de nombreuses possibilités d'évolution de carrière naturelle - les premiers officiers peuvent évoluer régulièrement vers des postes de capitaines, de pilotes techniques, de capitaines de normes, d'examinateurs et d'instructeurs.

Emirates offre une large éventail d'avantages sociaux conçus pour permettre aux pilotes et à leur famille de mener un style de vie épanouissant - salaire compétitif non imposable, allocation généreuse de logement et d'éducation, et excellente couverture médicale et dentaire. Les employés bénéficient d'avantages en matière de fret et de voyages pour toute la famille, et même de billets pour des amis, sur l'ensemble du réseau mondial de la compagnie aérienne. De plus, la carte Emirates Platinum offre une série de privilèges et de réductions dans des milliers de points de vente au détail et d'établissements hôteliers, tant au niveau local que mondial.

Les pilotes ont la possibilité de choisir leurs vols et leurs destinations préférés grâce au système avancé d'établissement des listes de passagers d'Emirates, ce qui leur permet de passer du temps avec leurs proches lors de ces journées spéciales. Au cours d'une journée de travail typique, le personnel navigant commercial d'Emirates est conduit à son domicile et passe par les installations d'enregistrement rapide du siège de la compagnie.

Les membres d'équipage de vol et de cabine de plus de 160 nationalités apprécient une bonne camaraderie qui reflète le milieu multiculturel du hub d'Emirates à Dubaï. La réputation de la ville en tant que ville sûre, sécurisée, dynamique et à la pointe de la technologie est largement répandue. De grands événements sportifs annuels, une gamme complète d'activités de loisirs, une hospitalité et une gastronomie de premier ordre, des attractions spectaculaires, des écoles et des hôpitaux internationaux et d'excellentes infrastructures contribuent à faire de Dubaï une ville de choix pour des millions d'expatriés.

Alors que les voyages en avion continuent de progresser, Emirates renforce ses services à partir de l'un des aéroports les plus fréquentés et les plus performants du monde, l'aéroport international de Dubaï, qui a été maintes fois primé.

Les candidats qui postulent pour le poste de copilote doivent avoir de l'expérience sur des avions multimoteurs à équipage multiple, une licence de pilote de ligne OACI valide et une expérience minimale de 2 000 heures de vol sur des avions MTOW (poids maximum au décollage) de 20 tonnes. Les candidats intéressés peuvent consulter les critères de sélection dans leur intégralité et postuler en ligne en cliquant ici : https://www.emiratesgroupcareers.com/pilots/

Source : Communiqué