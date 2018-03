Emirates reprend ses vols vers Tunis

La compagnie aérienne Emirates Airlines a repris dimanche sa liaison entre Dubaï et Tunis, après trois mois de suspension en raison de la crise diplomatique due à l’interdiction aux femmes tunisiennes e monter à bord ou de transiter par les aéroports émiratis.

La reprise de ces vols entre Dubaï et Tunis avait reçu le feu vert du ministère du transport dès le 8 janvier, suite à la levée des « mesures d’interdiction contre les citoyennes tunisiennes » vers ou en transit à Dubaï, et à l’engagement de la compagnie « à respecter le droit et les accords internationaux ».