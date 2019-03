Encore un record de retard pour Tunisair !

Les passagers en partance pour les lieux saints pour effectuer le rite de la Omra ont dû attendre plus plusieurs heures pour être embarqués. L’avion a quitté l’aéroport international de Djerba Zarzis lundi à 14h15, après un retard d’environ 17 heures, dû à un manque d’hôtesses et de stewards, rapporte le correspondant de l’agence TAP auprès d’un responsable de la compagnie nationale Tunisair.

“L’avion devait décoller de l’aéroport de Djerba Zarzis dimanche à 21h30, mais cela n’a pas été possible en raison d’un manque du staff dû à la pression du travail. Mais après des heures de retard, un autre équipage s’est porté volontaire et le voyage vers les lieux saints a été sécurisé”, a indiqué le responsable de la compagnie au sud du pays, Abdelwahab Moemen.

Les pèlerins ont refusé de quitter l’aéroport vers un hôtel, insistant sur la nécessité d’effectuer le voyage et exigeant de respecter les délais et de leur fournir des informations, d’autant plus qu’ils ont attendu longtemps sans que l’heure de départ soit fixée jusqu’à lundi matin.

La compagnie Tunisair a mis à la disposition des pèlerins un médecin et une infirmière, avec petit-déjeuner et collation, mais les passagers se sont plaints, d’autant plus qu’un nombre important d’entre eux étaient âgés, souffrant pour la plupart de maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension.