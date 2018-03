Enfin la Cité de la culture inaugurée

La Cité de la culture, le plus grand monument culturel multiforme réalisé par la Tunisie, a été officiellement inaugurée mercredi soir par le président de la république Beji Caid Essebsi.

La cérémonie d'inauguration de ce nouveau temple de la culture, édifiée à l'avenue Mohamed V, s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, du président de l'ARP, Mohamed Ennaceur, des membres du gouvernement, de certains députés et de présidents de partis politiques. Elle a été, également, marquée par la présence de Abdellaziz Ben Othman Touijri, directeur général de l'organisation islamique de l'éducation, des sciences et de la culture (Isesco), d'ambassadeurs de pays frères et amis accrédités en Tunisie ainsi que de plusieurs artistes et créateurs tunisiens.

Le président de la république a souligné à cette occasion que « tous les Tunisiens doivent être fiers de cette réalisation grandiose qui a pu voir le jour malgré des difficultés qui ont pu être surmontées par l'Etat ».

« C'est la première fois qu'un projet de cette envergure a pu être réalisé en Tunisie, sans tenir compte de ses coûts, car les dimensions qu'il représente sont importantes », a-t-il affirmé à la presse.

Beji Caid Essebsi a mis l'accent sur « la contribution essentielle de la culture dans la lutte contre le terrorisme », qualifiant la nouvelle Cité de la culture de »projet de la vie, du progrès et de l'essor ».

Le chef de l'Etat a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet, affirmant que « cette Cité de la culture restera une richesse pour les générations futures car la Tunisie croit en la culture, la liberté et la créativité ».

Il a mis l'accent également sur la liberté de création. « Il n'y a pas de créativité sans liberté et un des acquis de la révolution est la liberté d'expression et de création », a-t-il lancé.

Le président de la république a parcouru les différentes composantes de la Cité de la culture et a visité la salle d'exposition des arts plastiques où il a pris connaissance de l'exposition "modernité tunisienne" qui retrace un siècle de l'histoire de la Tunisie de 1830 à 1930.

Les festivités d'inauguration ont été marquées par le spectacle du théâtre de l'opéra produit par l'orchestre national de la radio télévision ukrainienne (Carmen City) conduit par Vladiri Sheiko, avec la participation d’artistes tunisiens de l'opéra.

La troupe a interprété l'hymne nationale tunisienne avec un nouvel arrangement orchestral de Iyadh Labbene avant de réjouir les mélomanes par des chants festifs, suivis par des interprétations musicales appelant à la paix et rejetant la violence et l'extrémisme.

Le chanteur vedette Lotfi Bouchnak est monté ensuite sur scène pour interpréter deux chansons (Kalima et Ya Naim Allah) de son répertoire devant un grand nombre de spectateurs ravis.

Les spectacles au programme de l'inauguration de la Cité de culture se poursuivront jusqu'au mois de mai, avec des projections de cinéma, des expositions d’arts plastiques, des débats de littérature et de poésie ainsi que d'autres formes de création.