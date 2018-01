Enfin un accord entre Angela Merkel et les sociaux-démocrates pour un nouveau gouvernement

Angela Merkel et les sociaux-démocrates sont parvenus vendredi 12 janvier au matin, après plus de 24 heures de négociations, à un accord de principe pour un nouveau gouvernement en Allemagne, qui doit permettre à la chancelière de rester au pouvoir.

Cet accord de principe doit encore être validé dans la journée de vendredi par les instances dirigeantes des trois partis concernés, les démocrates-chrétiens d'Angela Merkel (CDU et CSU) et surtout du SPD, qui est entrée à reculons dans ces discussions après une défaite cuisante lors des législatives de septembre.

Ce compromis est susceptible de permettre à la première économie européenne de sortir de son impasse politique trois mois et demi après le scrutin. Et à Angela Merkel d'assurer sa survie politique, avec un possible quatrième mandat après douze ans de pouvoir.

Rien n'est encore définitif

Après un premier échec en novembre pour s'entendre sur une coalition majoritaire avec les écologistes et les libéraux, la chancelière n'avait plus le droit à l'erreur si elle voulait rester à la tête du pays.

Mais rien n'est encore définitif. Côté social-démocrate, la décision d'entrer dans un nouveau gouvernement de coalition avec les conservateurs devra aussi recevoir le feu vert des délégués du parti lors d'un congrès extraordinaire le 21 janvier à l'issue très incertaine. Ensuite des négociations détaillées sur un programme de coalition débuteront.

L'accord prévoit, entre autres, de limiter le nombre de demandeurs d'asile arrivant annuellement à environ 200.000. Les chiffres de l'immigration (y compris les réfugiés de guerre, ceux concernés par le rapprochement familial, la réinstallation et en faisant la soustraction avec ceux quittant le pays) ne dépasseront pas 180.000 à 220.000 annuellement.

Source :Huffpost