« Enlèvement » à Tunis de Moncef Kartas, expert des Nations Unis

Moncef Kartas, haut fonctionnaire onusien, membre du Groupe d’experts du Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la résolution 1973 (2011) concernant la Libye, Vient d’être enlevé à son arrivée à l’aéroport Tunis Carthage, dans la soirée de mardi 26 mars 2019 par le vol Alitalia (AZ 886) en provenance de Rome. Selon notre confrère Noureddine Hlaoui, du journal en ligne Univers News, il « a été appréhendé par une douzaine de personnes en tenue civile et qui se présentaient comme étant des agents des services de sécurité. Et après avoir été conduit à El Aouina, il a été transféré à la Brigade d’El Gorjani ».

Alerté, le bureau de l’ONU à Tunis a adressé, mercredi 27 mars, une note verbale au ministère tunisien des Affaires étrangères pour demander des explications.

Le Bureau du Coordonnateur Résident souhaiterait solliciter l’appui du ministère des Affaires étrangères pour aider à localiser Monsieur KARTAS, connaître les raisons de son arrestation et avoir des informations sur son état de santé… ».

Il est à noter que Moncef Kartas est titulaire d'un doctorat en relations internationales de l'Institut de hautes études en développement et études internationales de Genève et d'une maîtrise en sciences politiques, en philosophie et en droit international de l'Université de Munich.

Il est spécialisé dans la gouvernance du secteur de la sécurité, la sécurité des frontières, la réduction de la violence armée et la transformation des conflits dans des contextes fragiles, notamment en Afrique du Nord, au Sahel, en Afrique de l'Est et en Asie du Sud.