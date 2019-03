Ennahdha appelle à changer la date de la présidentielle qui coïncide avec le Mouled

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a appelé, vendredi, l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à opérer des changements sur son calendrier électoral d’autant que le scrutin présidentiel coïncide avec la célébration de la fête du Mouled.

D’après le calendrier de l’ISIE, les législatives auront lieu le 6 octobre 2019 à l’échelle nationale et les 4, 5 et 6 octobre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger. Le premier tour de la présidentielle aura lieu dimanche 10 novembre 2019 et les 8, 9 et 10 novembre 2019 pour les Tunisiens à l’étranger.

Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion jeudi, le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a annoncé le renouvellement des structures locales du parti à travers l’organisation de 271 congrès électoraux et l’élection de secrétaires généraux.