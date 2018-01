Ennahdha appelle à poursuivre ceux qui se profèrent des accusations de mécréance

Le bureau exécutif du mouvement Ennahdha a appelé, mardi, à la poursuite des parties qui se tiennent derrière les accusations de mécréance, de trahison et d’incitation qui visent les personnes et les instances.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion, lundi, le bureau exécutif a exhorté les élites politiques et intellectuelles à œuvrer de concert pour préserver l’unité nationale et la stabilité du pays estimant que la réussite des prochaines élections locales et la concurrence pour apporter des solutions pratiques aux Tunisiens seront, sans nul doute, la bonne réponse à cette question.

La réunion du bureau exécutif d’Ennahdha tenue sous la présidence du Rached Ghannouchi a été consacrée à l’examen des listes candidates aux prochaines municipales.

Le porte-parole du Front populaire Hamma Hammami avait déclaré à la TAP avoir été informé par la brigade nationale de recherche dans les crimes terroristes de l’existence de sérieuses menaces d’assassinat à son encontre.

Selon lui, ces menaces interviennent dans le cadre d’une campagne de diffamation menée contre le Front par des parties de la coalition au pouvoir, notamment le chef du gouvernement, le président et les députés du Mouvement Ennahdha.

