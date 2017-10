Ennahdha participera aux municipales avec deux listes

Le président du parti Ennahdha Rached Ghannouchi, a déclaré, dimanche à Jendouba, que les listes de son parti pour les élections municipales, comportent actuellement 54% d’indépendants.

Dans une déclaration aux médias, en marge d’une rencontre avec les structures et les adhérents du parti provenant de 5 gouvernorats (Bizerte, Siliana, Béjà, le Kef et Jendouba), Ghannouchi a ajouté qu’Ennahdha participera aux élections municipales avec ses propres listes et d’autres qui seront ouvertes à des indépendants.

Le parti profitera du report de la date des élections au 25 mars 2018, afin d’affiner ses listes et œuvrera avec les autres parties à garantir les conditions à même de respecter le calendrier qui sera annoncé, a-t-il encore fait savoir.

Et d’appeler toutes les parties (gouvernement, partis politiques, composantes de la société civile) à la nécessite de respecter la nouvelle date finale annoncée par l’ISIE (Instance supérieure indépendante pour les élections) pour le déroulement des élections municipales.

Il s’agit en outre d’œuvrer en vue de garantir toutes les conditions pour la réussite de ce rendez-vous, d’autant plus que le pays a énormément besoin de ces élections qui ne manqueront pas de consolider le processus démocratique et de renforcer la stabilité du pays, a précisé Ghannouchi.