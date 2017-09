Ennahdha réitère son attachement au consensus aux côtés de Nidaa Tounes

Le mouvement Ennhahdha a mis en valeur l'accent mis par le chef du gouvernement, à travers le remaniement ministériel, sur les questions économiques et le lancement de concertations avec les signataires du pacte de Carthage sur la vision économique « susceptible de sortir le pays de la conjoncture économique et financière difficile ».

Dans un communiqué rendu public après la réunion de son bureau exécutif mercredi, le mouvement a souligné « le besoin d'un tel remaniement pour combler les vacances et conférer plus d'efficience à l'action gouvernementale face aux prochaines échéances nationales importantes, dont la loi des finances 2018, les élections municipales, la rentrée scolaire et universitaire et la nouvelle session parlementaire ».

« Le profil du gouvernement en cette période doit être celui de l'unité nationale, de l'efficacité, de la compétence, de l'intégrité, de la performance et de la clarté de la vision », indique le parti.

Ennhadha s'est félicité d'autre part du souci du président de la république de « consacrer la réconciliation globale et enraciner l'unité nationale des Tunisiens ». Il a réitéré son « attachement au consensus national et ses fondements aux côtés du mouvement Nida Tounes et la famille destourienne », tout en appelant les autres courants politiques à adhérer à ce processus.

Au sujet des élections municipales, le parti Ennahdha a renouvelé son attachement « à la tenue du scrutin le 17 décembre 2017 qui constitue une réponse aux désirs de la grande majorité des Tunisiens et l'accomplissement d'un intérêt national pour la poursuite de la réussite du processus de transition démocratique et le renforcement de la confiance à la Tunisie comme une destination attrayante pour l'investissement ».

Tout en reconnaissant que « certaines justifications pour le report du scrutin ont une certaine légitimité », Ennahdha estime que « la plupart de ces griefs peuvent être surmontés avant le rendez-vous du 17 décembre alors que des réponses peuvent être données aux autres après les élections ».

Concernant la session extraordinaire du parlement, le parti a fait état de son consensus avec Nidaa Tounes, son partenaire au pouvoir, pour la convocation de cette session et la détermination de son ordre du jour. Il a rappelé à ce sujet son appel à la tenue d'une session parlementaire extraordinaire pour parachever l'élection des membres de l'Instance supérieure indépendante pour les élections.

Dans une interview publiée mercredi par le journal Assahafa, le président Beji Caid Essebi a indiqué que Nida Tounes « n'avait pas d'autre choix après les élections de 2014, face aux problèmes qui se posaient, que le mouvement Ennahdha qui était prêt à former une coalition gouvernementale sans conditions ».

« L'alternative consistait à faire d'Ennahdha un parti prônant le régime civil, mais j'ai fait une erreur d'appréciation », a-t-il ajouté.