Ennahdha s’élève contre les “tractations” autour d’un nouveau groupe parlementaire

Ennahdha a exprimé son refus absolu de ce qu’il qualifie de ” tractations pour la formation d’un nouveau groupe parlementaire “. Des informations circulent dans les couloirs de l’hémicycle sur ce sujet, indique le parti dans une déclaration publiée ce jeudi 14 mai.

Ces agissements, poursuit le mouvement Ennahdha, sont de nature à nourrir davantage les tensions politiques et la division au moment où le pays a plus que jamais besoin de consensus et d’unité pour faire face à la Covid-19 et lutter contre la pauvreté.

Dans sa déclaration, Ennahdha se dit confiant que le chef du gouvernement, Elyès Fakhfakh, et toute partie concernée mettront tout en œuvre pour contrer “ces pratiques inadmissibles”.

La réussite du gouvernement est tributaire de sa réussite à construire des relations de confiance entre tous et de son orientation vers un consensus gouvernemental et parlementaire autour d’un programme national inclusif, lit-on de même source.