Enseignement secondaire : une solution dans les heures qui viennent

La crise dans l’enseignement secondaire a pris une nouvelle tournure ce mardi 17 avril 2018 avec la suspension des cours décidée par la fédération générale. Pourtant, on a cru à une éclaircie suite à la réunion entre le secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Tabboubi avec quatre ministres suivie de contacts avec et le chef du gouvernement Youssef Chahed. Face à cette escalade, Tabboubi est de nouveau entré en contact avec Chahed. Il a déclaré, aujourd’hui, qu'un compromis sera trouvé dans les heures qui viennent pour satisfaire les deux parties et la dignité des enseignants sera préservée.

Lors de l'ouverture du 23ème congrès de l'URT à Nabeul, Tabboubi a annoncé la tenue d'une réunion entre le gouvernement et l’UGTT qui sera consacrée essentiellement à la crise dans l’enseignement secondaire.