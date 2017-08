Enterrement du garde national écrasé par un camion

Faiçal Ismail, l’agent de la garde nationale, écrasé par le camion d’un contrebandier samedi 26 août 2017, a été enterré ce dimanche, au cimetière de la région de Laâjilet dans la délégation Ouled Chamekh à Mahdia. Plusieurs personnes de la famille du défunt, de ses amis et de ses proches ainsi que de responsables locaux et régionaux et cadres sécuritaires étaient ont assisté aux funérailles.

Les proches du défunt a appelé les autorités à révéler les dessous du décès de Fayçal Ismail et à juger les responsables de ce drame. Ses collègues ont appelé également à promulguer une loi pour protéger les agents de sécurité pendant l’exercice de leur travail et à prendre en charge la famille du défunt.