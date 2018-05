EPSON SURELAB SL-D700, pour une impression de qualité en toute économie

Conçu pour des impressions photo de qualité supérieure, pouvant atteindre un mètre de long, le SL-D700 est le premier laboratoire Epson, compact (460‎ x 430 x 354 mm) et disposant de 6 couleurs dédié à la production d’impressions photo.

Ce n’est pas seulement sa petite taille qui rend ce modèle attractif pour les photographes, mais aussi ses impressions de grande qualité et sa polyvalence.

Ce modèle utilise la technologie d’impression jet d’encre, dédié à la production d’impressions photo. Il utilise la tête d’impression Micro Piezo et la technologie de traitement des images, ainsi que l’encre Epson d'origine pour produire des images nettes aux couleurs éclatantes.

Le D700 peut imprimer des photos cartes, invitations, prospectus et brochures promotionnelles sur de nombreux supports et formats, y compris du papier en rouleau brillant, lustré ou mat de 102 à 210 mm de large et de 89 à 1000 mm de long. Grâce à sa taille compacte, le SureLab D700 s’adapte parfaitement dans un petit espace, comme celui des kiosques d’impression. Il est durable puisque la plupart de ses pièces sont permanentes.

Ce laboratoire se caractérise par une maintenance très espacée dans le temps, peu d’entretien et une lame durable, réduisant ainsi les temps d’interruption et permettant d’économiser du temps et de l’argent.

Le modèle SL-D700 est disponible chez le revendeur Medimage