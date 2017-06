ESPIMA BUSINESS SCHOOL: 1ère Cérémonie de remise des diplômes

Fidèle à ses engagements et toujours soucieuse de promouvoir, comme il se doit, la réussite de ses étudiants, l’école supérieure privée d’informatique et de management (EBS Espima Business School) organise en grande pompe, ce lundi 3 juillet 2017 à l'hôtel The Penthouse à Ennasr 2, une grande soirée à l’occasion de la fin de l’année universitaire pour récompenser les diplômés et les lauréats.

Cette première cérémonie de remise des diplômes réunira tous les diplômés de licences et masters. Elle sera fêtée dans une ambiance magique où la bonne humeur et la joie seront au rendez-vous au grand bonheur des lauréats impatients d'exhiber leur tant attendu "trophée".

En cette circonstance exceptionnelle, plusieurs personnes nous honoreront de leur présence : ambassadeurs, académiciens, hommes d’affaires, … en plus des étudiants et membres de leurs familles, enseignants de l'école, conseil scientifique, membres de l'administration, partenaires académiques et professionnels...

La cérémonie sera présidée par Monsieur Abderraouf Najjar, Président de l’ESPIMA BUSINESS SCHOOL et marquera la présence du Docteur Jamel-Eddine Gharbi, ancien ministre du Développement régional et de la Planification comme invité d’honneur.