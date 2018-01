Essebsi et Ghannouchi d’accord pour déloger Chahed, selon Hamma Hammami

Dans un entretien accordé à l’agence de presse allemande, le porte-parole du Front Populaire Hammi Hammami a déclaré ce lundi 29 janvier que le départ du Chef du gouvernement Youssef Chahed n’est plus qu’une question de temps. Il a accusé le président de la république Béji Caid Essebsi et le président du mouvement Ennahdha de s’être tombés d’accord pour remplacer Chahed et de l’éloigner de la course à Carthage.

Selon Hamma, il n’est pas exclu que le chef du gouvernement se présente à la prochaine élection présidentielle. Il a rappelé dans ce sens la déclaration de Rached Ghannouchi qui l’a appelé au mois d’août dernier à s’engager de ne pas se présenter aux prochaines échéances électorales.