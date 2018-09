Et si le président de la république sursoit à son intervention télévisée !

Depuis l’annonce de la sortie médiatique du président de la république prévue dans la soirée de ce lundi 24 septembre sur la chaine El Hiwar Ettounsi, les conjectures et autres supputations vont bon train. Elle intervient, en fait, sur fond de crise grave au sommet de l’Etat et de déchirements au sein de ce qui reste de son parti, Nidaa Tounes.

On prête déjà au chef de l’Etat l’intention d’évoquer le fameux article 99 de la Constitution pour sortir de la crise. Selon certaines sources proches du « sérail », Béji Caid Essebsi regèlerait ses comptes à son « allié » Rached Ghannouchi dont le mouvement a préféré au chef du gouvernement Youssef Chahed et tenir à la stabilité gouvernementale.

Toutefois, cette intervention, tant attendue voire souhaitée, a été éclipsée par la catastrophe naturelle qui a frappé la région du Cap Bon. Les Tunisiens ont l’esprit ailleurs. Ils sont dépités par ces querelles de clochers et ont marre de tout et de tous. Les plus avertis craignent que l’intervention du président la république n’ajoute aux maux du pays. Certains souhaitent même qu’il sursoie à cette apparition télévisée et qu’il la reporte à plus tard. Ou du moins la consacrer à un appel à la solidarité entre les Tunisiens, en ces temps difficiles.