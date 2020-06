Etats-Unis: Un journaliste noir de CNN arrêté et menotté en plein direct

Omar Jimenez, correspondant de CNN, a été arrêté tôt ce vendredi, alors qu’il suivait les émeutes à Minneapolis trois jours après la mort de George Floyd. Lui et son équipe ont été libérés quelques heures plus tard

Un coup dur pour la liberté de la presse, et une image désormais historique. La chaîne CNN a diffusé en direct ce vendredi 29 mai l’arrestation d’un de ses journalistes, Omar Jimenez, qui couvrait les émeutes à Minneapolis après la mort de George Floyd, un homme noir tué par la police.

Selon la chaîne, Omar Jimenez avait pourtant décliné son identité et sa profession aux policiers à son arrivée sur place. Sur la vidéo, on devine sa surprise, puisqu’il demande plusieurs fois ce qui lui vaut d’être arrêté. Deux membres de son équipe, un cameraman et un producteur, ont également été menottés.

CNN relève que le reporter noir a été arrêté tandis qu’un autre journaliste de la chaîne, blanc, également sur place, a pu continuer à couvrir les protestations.

Lire la suite :https://www.nouvelobs.com/monde/20200529.OBS29489/un-journaliste-noir-de-cnn-arrete-et-menotte-en-plein-direct-alors-qu-il-couvre-les-emeutes-a-minneapolis.html#xtor=AD-192-[20200529_Omar_Jimenez]