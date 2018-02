Vous voulez avoir l'esprit tranquille et être en sécurité totale chez vous, vous voulez voyager sans inquiétude et avec sérénité. Eversafe, le nouveau système d'alarme sans fil d'Evertek, est fait justement pour vous.

En vous équipant de ce nouveau système d'alarme, votre maison jouit d'une protection de haut niveau doublée du confort d'un système sur mesure.

Facile et simple à utiliser, robuste et efficace, Eversafe est un ange gardien pour votre nit douillet qui saura vous alerter par téléphone en cas de problème ou d'intrusion dans votre propriété.

Véritable concentré de la meilleure des technologies en matière de sécurité, Eversafe vous garantit un niveau de protection optimal. Alimentée par pile standard, l'alarme, autonome à cent pour cent, fonctionne même en cas de coupure d'électricité accidentelle ou intentionnelle. Grâce à une électronique basse consommation, les piles qui alimentent le système ont une autonomie de 4 ans.

A la fois, système d'alarme GSM et ligne fixe, ce système d'alarme fonctionne avec une carte SIM ou branché sur votre prise téléphonique.

Grâce à ses nombreuses propriétés (activation, désactivation et paramétrage depuis votre smartphone, une sirène 100dB et batteries de secours jusqu'à 8 heures d'autonomie, des détecteurs de mouvement et d'ouverture de portes, deux télécommandes et 2 adaptateurs et autres accessoires...) Eversafe contrôle et protège en permanence votre maison.

Partez en vacances en toute tranquillité

Ainsi, en cas de problème, les messages d'alarme sont transmis par GSM via le réseau de téléphone mobile sur votre téléphone, même en cas de coupure. Aussi, l'installation est auto protégée, les éléments du système communiquent en permanence leur état avec la centrale, celle-ci alerte au moindre bobo. L'arrachement ou l'ouverture d'un seul de ses éléments suffit à déclencher l'alarme.

Le système Eversafe est si efficace que vous pouvez même partir tranquille en vacances. Ainsi en cas de problème ou d'intrusion, vous êtes avertis en temps réel sur votre smartphone.

Parce que chacun vit à sa manière et se protège à sa manière, l'alarme Eversafe est l'idéal car elle s'adapte aux besoins de toute la famille. Mieux encore, le système peut être relié à 5 smartphones. Et en cas de cambriolage, l’appareil n’envoie pas seulement des Sms, mais émet des appels téléphoniques. Raison pour laquelle, le sim doit toujours être muni d’un solde voix.

Conviviale, Eversafe est accessible à tous les membres de la famille (petits et grands) en toute sécurité. Pas de code à mémoriser, il suffit de passer le badge devant le clavier (idéal pour les enfants). La télécommande de poche permet à distance d'activer ou de désactiver l'alarme.

Que ce soit votre maison, villa ou appartement, aucun type d'habitat n'est à l'abri du vol ou du cambriolage, aussi bien durant la nuit que durant la journée.

Investir dans un système d’alarme sans fil efficace met toutes les chances de votre côté pour éviter les mauvaises surprises. Car une alarme est dissuasive par excellence.

Il ne vous reste plus qu’à vous procurer ce véritable joyau de technologie, surtout étant donné son rapport qualité/prix très raisonnable.