Evertek lance sa nouvelle tablette 7 pouces

A travers un communiqué de presse, la marque de téléphonie mobile tunisienne, Evertek annonce officiellement la commercialisation de sa nouvelle tablette Everpad E7114 double SIM.

Cette nouvelle tablette offre un juste équilibre entre performance, design et prix, proposant ainsi un produit de qualité optimale accessible à tous. Equipée d’un processeur ARM Cortex A7 Quad Core 13 Ghz, de 1GB de RAM et d’un écran IPS 7’’ (1280X800), la tablette Everpad E7114 apporte une expérience utilisateur agréable et conformable, le tout agrémenté dans un boîtier au design épuré noir ou blanc.

Pour les adeptes des appels visio, la tablette Everpad E7114, saura répondre à vos attentes, et ce, grâce à ses deux caméras, l’une frontale de 0.3MP et l’autre à l’arrière de 2 MP, qui viennent faciliter l’ensemble des conversations via caméra.

Comme une tablette est également une boîte à souvenir, la capacité de stockage demeure un élément important pour le consommateur. Partant de ce principe Evertek a intégré une mémoire interne de 16 GB à laquelle peut s’ajouter une mémoire extensible pouvant aller jusqu’à 32GB, et ce, grâce à une carte micro SD (TF).

Toujours dans la continuité de son activité, Evertek a encré au cœur de son produit la dernière version de l’Android, en l’occurrence, l’Android 6.0, un concentré de nouveauté pour améliorer l’expérience utilisateur à chaque utilisation.

« Depuis le démarrage de notre activité, nous sommes déterminés à étendre les limites de l'expérience consommateur en développant des produits de qualité qui répondent aux besoins et aux exigences diverses des utilisateurs », explique M. Mohamed Ben Rhouma, Président Directeur Général de Cellcom. “Avec l’Everpad E7114 regarder des films ou jouer à des jeux vidéo sur tablette n'a jamais été aussi simple. »

A la fois complète, performante et robuste, l’Everpad E7114, disponible au prix de vente public conseillé de 199 DT, représente une solution pratique pour rester connecté durant vos vacances d’été.