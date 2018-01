Evolution des réserves en devises au cours des dernières années

Le Centre Hédi Nouira a dressé un tableau de l'évolution du niveau des réserves en devises en Tunisie sur une longue période. Il en ressort notamment que la tendance était ascendante jusqu'à l'année 2010 et que le rythme d'évolution s'est accéléré, en particulier, depuis 2004 pour atteindre son apogée à la fin de 2009 avec 186 jours d'importation, soit plus de six mois, un niveau confortable. Le gouverneur Tawfik Baccar qui était gouverneur de la Banque Centrale durant cette période avait envisagé le passage à la convertibilité du dinar et mis en place un programme à cet effet, tout en veillant à s'entourer de l'appui des organisations financières internationales, les dérapages n'étant pas permis dans ce domaine.

Pour la comparaison du niveau des réserves dans le temps, il faut mettre en correspondance le binôme « Niveau des réserves-Dette extérieure ». A cet égard, il importe de souligner que le niveau de 186 jours de réserves était associé à une dette extérieure de seulement 37% du PIB, alors que celui d’aujourd’hui, soit 89 jours, est associé à une dette extérieure de plus de 60%.

Aujourd'hui le pays n'a plus d'autres alternatives que de se remettre au travail et s'employer à la reconstruction son économie dévasté par l’absence de vision et les improvisations dans tous les domaines