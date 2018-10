Explosion d’une mine à Mghila : un enfant amputé d’une jambe

Le père des deux enfants, une fille et un garçon (12 et 16 ans) blessés dans l'explosion d'une mine dans la matinée du lundi 29 octobre 2018 au niveau de la zone militaire de Mghila a assuré à Mosaïque FM que la jambe du fils a été amputée. Il est actuellement sous opération. Sa sœur a quitté l'hôpital. Elle ne souffre que de blessures au niveau du visage et de la main.

Ouannes Souissi, père des deux enfants, a indiqué qu'il n'a été pas contacté par des responsables de la région. Personne n'est venu à l'hôpital. Il a assuré que ses enfants ont été transférés à l'hôpital par des moyens privés.