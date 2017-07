Faiçal Hafiane écarte l’idée d’un remaniement ministériel

Le remaniement ministériel continue d’agiter la classe politique. Mais, comme l’écrivions dans noter chronique « remaniement, les intouchables et les éjectables », tout le monde en parle, sauf le chef du gouvernement qui semble faire la sourde oreille aux appels qui se multiplient ces derniers temps, notamment après le déclenchement de la guerre contre la corruption. Aucune réaction, ni déclaration de sa part. Mais voilà que l’un de ses proches conseillers Faiçal Hafiane, qui déclare dans Midi Show de ce lundi 17 juillet que « le remaniement ministériel n'est pas d'actualité ». Il ne concernera selon lui que les deux ministères restés vacants, à savoir l’éducation et les finances, après le limogeage de leurs anciens titulaires, Néji Jalloul et Lamia Zribi.

Pour Hafiane, tout remaniement doit avant tout passer par une évaluation et que la stabilité est nécessaire.

Il a ajouté que tous les ministères se préparent à travailler sur le prochain budget de Finances qui sera compliqué.