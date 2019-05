Faiçal Tebbini: "je serai le futur président de la république!"

Le député Faiçal Tebbini, président du parti des agriculteurs, a annoncé sa candidature à la présidentielle de novembre prochain. Intervenant hier sur el sondes de Jawhara FM, il s’est dit capable de remporter le scrutin dès le premier tour. « Je serai le candidat des régions marginalisées et appauvries et des catégories nécessiteuses et démunies ainsi que celle du Nord-Ouest», a-t-il déclaré.

Pour Tebbini :« les gens ont en marre de la politique classique et routinière et ils ont envie de voir de nouveaux visages qui leur ressemblent ».

Notons que Faiçal Tebbini ne figure pas, jusque-là, dans aucun sondage d’opinions.