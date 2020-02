Fakhfakh décide en accord avec Saied de ne pas aller au parlement

Le chef de gouvernement désigné Elyes Fakfakh a annoncé, après un entretien samedi soir avec le président de la République Kais Saied, la composition de son gouvernement proposé avant le retrait du mouvement Ennahda, affirmant la décision prise en concertation avec le chef de l'Etat de profiter des délais constitutionnels qui restent "pour choisir l'approche appropriée au service des intérêts supérieurs du pays".

La composition du gouvernement, fruit de consultations avec les partis et les groupes parlementaires concernés, est composée de 31 membres, dont deux secrétaires d'Etat.

Fakfakh a indiqué dans une déclaration faite au Palais de Carthage diffusée en direct sur la chaîne publique "Watanya 1", qu'il avait informé le chef de l'État des résultats des consultationsmenées avec ses partenaires, "qui ont enregistré des progrès en termes de principes, d'approche gouvernementale, de soutiens ainsi que des mécanismes de travail et composition du gouvernement".

Le chef de gouvernement désigné (48 ans), qui avait occupé auparavant des postes ministériels, a évoqué les "grands efforts déployés jusqu'à samedi matin pour surmonter les obstacles et parvenir à un gouvernement bénéficiant d'une majorité confortable au Parlement".

Il a affirmé, en revanche, que le mouvement Ennahda, qu'il a décrit comme "le principal partenaire", avait "choisi une heure avant l'annonce de cette composition, de se retirer de la formation proposée, et a refusé d'accorder la confiance au gouvernement, en raison de la non association du parti Qalb Tounes à la coalition gouvernementale".

Fakfakch a estimé que "cette option met le pays face à une situation difficile qui nécessite d'examiner les choix constitutionnels, juridiques et politiques disponibles", avant de révéler sa décision en accord avec le président de la République "et en signe de responsabilité, de profiter des délais constitutionnels restants pour choisir l'option appropriée d'une manière qui sert l'intérêt supérieur du pays".

Le chef de gouvernement désigné a présenté ce matin au Palais Dar Dhiafa à Carthage à 4 partis (Ennahdha, le Mouvement démocrate, le Mouvement populaire et Tahya Tounes) et 3 blocs parlementaires (Réforme nationale, Al-Karama, Al Mostakbal), membres de la coalition gouvernementale, la composition finale du gouvernement. Les partis de Qalb Tounes et Destourien libre ont décliné l'invitation.

Le Mouvement Ennahdha (54 députés au Parlement sur 217) a annoncé samedi après-midi qu'il s'est retiré de la formation du gouvernement Fakfakh et qu'il ne lui accordera pas la confiance au parlement, rappelle-t-on.