Faouzi Benzarti retourne en Libye 10 ans après

La Fédération Libyenne de Football a annoncé qu’elle vient de s’engager avec l’entraîneur tunisien, Faouzi Benzarti pour prendre en mains les destinées de la sélection A.

Faouzi Benzarti a signé un contrat de six mois renouvelables et devra diriger son premier match officiel sur le banc de la sélection libyenne face à la Tunisie en novembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021.

Rappelons que Faouzi Benzarti avait entraîné la Libye entre 2007 et 2009.