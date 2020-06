Farida C cadre hospitalière, hier applaudie, aujourd'hui menottée

"Cette femme, c'est ma mère. 50 ans, infirmière, elle a bossé pendant 3 mois entre 12 et 14 heures par jour. A eu le Covid. Aujourd'hui, elle manifestait pour qu'on revalorise son salaire, qu'on reconnaisse son travail. Elle est asthmatique. Elle avait sa blouse. Elle fait 1m55" déclarait la fille de la soignante.

Farida C une cadre hospitalière a fait partie de façon très active de la gestion de crise de la Coronavirus. En blouse blanche arrêtée, menottée, tirée par les cheveux, finira évacuée au commissariat le visage en sang durant la manifestation aux Invalides. Ignoble et on nous parle de police républicaine!

Ceux qui étaient en première ligne hier applaudis par les français tous les soirs ont été remercié par une a violence policière inouïe dont Macron et Castaner sont coutumiers lors de toutes les manifestations.

Après plus d’un an de grève aux urgences, puis dans l’ensemble des services hospitaliers, les revendications n’ont pas changé: « On attend une revalorisation des salaires et la reconnaissance des qualifications. On attend l’ouverture de lits, l’embauche de personnels ». Un proverbe arabe dit " Promesses trop fécondes, stériles effets. ". C'est ce que nous vivons depuis 2017 que des paroles et des discours pour éteindre les crises.

Les soignants sont dans la rue pour rappeler Macron à ses promesses et qui les déclarait lors de la crise qu'il sont " héros en blouse blanche ». Monsieur Macron, qu’avez-vous prévu pour les soignants ? Pour l’instant, ils n'ont rien du tout!

Macron un vrai Pinocchio où son dire et son faire ne vont jamais ensemble.Pour enterrer un dossier il annonce un débat dont les conclusions n'aboutissent jamais à des actions concrètes. Il n'a que le mensonge, la parlote et la violence pour gouverner.

Libérez Farida.

Abdessatar Klai

17/06/2020