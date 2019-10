Fayez Sarraj félicite Kais Saied

Le président du Conseil présidentiel du Gouvernement d'entente nationale, Fayez el-Sarraj, a félicité, dimanche, Kais Saied, lors d'un entretien téléphonique, pour sa victoire au second tour de la Présidentielle. Ils ont parlé des relations entre les deux pays et ont convneu d eleur consolidation.

Kais Saied a souligné la profondeur des rapports entre les deux pays et exprimé son intention de se rendre en visite en Libye et de rencontrer son interlocuteur. Il a affirmé que la stabilité de la Tunisie relève de la stabilité de ce pays voisin et qu'il fera de son mieux pour y rétablir la paix et la sécurité.