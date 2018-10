Fnac et Darty bientôt en Tunisie

Le géant de la distribution français Fnac Darty ouvrira bientôt boutique en Tunisie, rapporte Maghreb Confidentiel ce jeudi 25 octobre 2018. C’est avec le soutien de « Nabil Chaïbi et Koreich Ben Salem que le roi des grandes surfaces (Carrefour et Champion) et le baron du prêt-à-porter (Célio, Mango, Zara, Benetton…), respectivement, préparent l'ouverture dans les prochains mois d'un premier magasin Fnac (livres, électronique, etc.) près du Carrefour de la Marsa ». Toujours selon la même source, les deux hommes d’affaires ont fondé, en mai dernier, « la structure franchisée, ManageTech » qui « a déjà lancé les recrutements ». Les deux associés ont également créé « L'ouverture d'un Darty (électroménager) pourrait suivre : les deux associés viennent de « une autre société, Electrotec, dirigée, comme Managetech, par Sami Smaoui ».

Il est à noter que les deux enseignes ont déjà mais gardent leurs identités propres.