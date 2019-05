Foot - FIFA : la Coupe du monde au Qatar ne se jouera pas à 48

La FIFA a annoncé qu'elle abandonnait l'idée d'un Mondial à 48 en 2022 pour des raisons politiques et logistiques. Le projet d'un Mondial à 48 au Qatar tombe à l'eau. La FIFA a annoncé dans un communiqué qu'elle abandonnait l'idée d'élargir la Coupe du monde pour des raisons politiques et logistiques. Il aurait fallu organiser des matches hors du Qatar et cela compliquait beaucoup les choses. Ce sont donc 32 équipes qui seront concernées. Le passage à 48 se fera en 2026, pour la compétition organisée par les USA, le Canada et le Mexique.