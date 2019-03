Football : le Real Madrid a tout perdu en une semaine

Triple tenant du titre, le Real a tout perdu en moins d’une semaine. Largué en Liga après avoir été battu samedi sur sa pelouse par le rival Barcelonais (0-1), éliminé par le même Barça en Coupe du Roi (0-3) mercredi dernier (toujours à domicile), le club de la capitale espagnole a dit adieu à la C1 mardi soir, devant son public. Humiliés par l’Ajax (1-4), les Madrilènes traversent une crise profonde : la fin de saison risque d’être interminable.

Les Merengues, qui n’avaient plus été éliminés en 8e de finale de C1 depuis 9 ans (Lyon), sont tombés sur une équipe fantastique de l’Ajax. Fougueux, techniques, inspirés, au pressing tout terrain, les Néerlandais ont douché Santiago Bernabéu en 18 minutes. Le temps pour Ziyech de placer un tir du gauche imparable (7e), puis pour Tadic, de réaliser une roulette fantastique avant d’offrir le but du 2-0 à Neres (18e).

Au retour des vestiaires, Tadic s’est encore illustré avec un tir splendide du gauche dans la lucarne de Courtois (62e). A court d’idées, le Real a toutefois réduit la marque grâce à un tir vicieux d’Asensio (70e). Mais deux minutes plus tard, sur un magnifique coup franc direct, Schöne a rappelé qui étaient les patrons (72e). Amorphe, le Real a confirmé qu’il n’était plus grand chose sans CR7 ni Zizou. Et en l’absence du taulier Sergio Ramos (suspendu), la mission semblait déjà impossible avant le coup d’envoi. Sans lui, le Real avait perdu ses 3 derniers matches de C1.

Yahoo Sport