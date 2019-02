Ford EcoSport : Le confort au quotidien

Dans un monde où le téléphone mobile a réussi à supplanter et à remplacer des outils comme les appareils photo, les agendas, les calculatrices, les lecteurs multimédias, etc., les automobilistes veulent, à leur tour, acquérir un véhicule qui soit parfaitement polyvalent et qui puisse leur faciliter la vie au maximum.

Grâce à sa grande manœuvrabilité en ville, à sa consommation en carburant extrêmement réduite et à sa tenue de route parfaitement sécurisante, l’EcoSport, le SUV compact et élégant de Ford, est capable de vous faire vivre en mode week-end pendant tous les jours de la semaine !

Efficace, aussi bien sur route, qu’au milieu de la jungle urbaine

Vous vous êtes réveillé de bon matin et vous vous apprêtez à affronter une journée qui s’annonce bien remplie ? Sachez que l'énergique EcoSport sera tout le temps à vos côtés ! Grâce à sa motorisation essence EcoBoost 125 ch de 1,0 litre qui a été plusieurs fois primée, vous aurez droit à une puissance exceptionnelle, de même que vous bénéficierez d’une économie extrême en carburant pour un très faible taux de rejet de CO2.

Même lors de vos escapades en plein centre-ville, les rues encombrées et les espaces restreints de stationnement ne poseront aucun problème à l’EcoSport, qui se caractérise par sa grande maniabilité et par sa souplesse à toute épreuve. En outre, ses nombreuses fonctionnalités (phares automatiques, essuie-glaces sensibles à la pluie, capteurs de distance pour le stationnement, etc.) rendront la conduite urbaine infiniment plus sûre et plus pratique.

Vos soirées en ville

Votre style personnel ressort dans la manière dont vous abordez de nouveaux projets avec énergie et confiance, mais également dans les vêtements que vous portez, les restaurants que vous préférez, les activités que vous pratiquez et surtout la voiture que vous conduisez ! Grâce à l’EcoSport, votre style sera unique.

Ainsi par exemple, vous pourrez laisser votre esprit enjoué s’exprimer à travers un coloris aussi original et intense que le « Lightning Blue ». Vous pourrez également faire ressortir votre style sportif à travers la teinte « Race Red ». Tandis que la déclinaison « Frozen White » sera, pour vous, un excellent choix, surtout si vous êtes du genre à préférer l'élégance discrète.

A l’intérieur, vous disposerez de plus de 20 compartiments qui vous procureront un maximum d’espace, vous permettant ainsi de ranger astucieusement toutes vos affaires, qu’il s’agisse de vos tasses à café, vos chaussures, vos lunettes ou d’autres équipements supplémentaires. En outre, le pack média connecté au système SYNC 3, vous permettra de rester facilement en contact avec vos amis lors de vos déplacements : vous retrouverez ainsi un petit port USB illuminé qui vous facilitera au maximum la recharge de votre smartphone, ainsi qu’une prise d'entrée auxiliaire pour vos différents lecteurs multimédias.

Guerrier de la route et compagnon de vos virées du week-end

L’EcoSport est toujours volontaire pour vous accompagner dans vos virées du week-end ! Offrant la polyvalence et la robustesse d'un SUV, ce précieux compagnon de voyage est non seulement amusant à conduire, mais également extrêmement sûr et fiable.

Ses rails de toit vous permettront de recharger tous vos bagages et tous vos équipements supplémentaires (vélos de montagne, planche de surf, etc.).

Les technologies d'assistance au conducteur (DAT) vous offriront, quant à elles, une plus grande sécurité et assurance, à chaque fois que vous serez amenés à affronter des terrains difficiles ou à faire face aux intempéries.

L'aide au démarrage en côte s’avérera particulièrement utile lorsque vous conduisez en ville pare-chocs contre pare-chocs sur des pentes abruptes (sorties de parkings souterrains par exemple). Le système fonctionne en maintenant automatiquement une pression de freinage durant 2,5 secondes supplémentaires, ce qui vous laisse assez de temps pour pouvoir faire passer votre pied de la pédale de frein vers l'accélérateur.

Particulièrement utile sur les terrains difficiles, le système Roll Stability Control ™ détecte automatiquement le patinage des roues et ajuste ainsi le couple tout en dosant le freinage, et ce afin de pouvoir gagner en contrôle et en traction, ce qui facilite au maximum la conduite sur toutes les surfaces de la route, y compris sur du gravier, des chaussées mouillées et même sur du verglas et de la neige.

L’EcoSport est prêt à vous suivre partout où vous allez. Quelle sera donc votre prochaine destination ?