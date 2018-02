Ford et l'Université Effat offrent aux Saoudiennes un stage de conduite sécuritaire

Ford Motor Company aide les femmes Saoudiennes à acquérir le pouvoir de mobilité en organisant un programme Driving Skills for Life spécial en coopération avec l'Université Effat. Dans le cadre de ce programme, Shams Hakim, étudiante en Gestion de HR à l’Université Effat, a fait une annonce sur YouTube, appelant ses collègues étudiantes à y participer.

Le stage sans précédent - DSFL pour Elle - fait suite à la décision historique du Royaume, telle que décrétée par Son Altesse le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, d’autoriser les Saoudiennes à conduire en Arabie Saoudite.

"Ford Motor Company a été fondée sur la conviction que la liberté de mouvement est le moteur du progrès humain, nous sommes donc honorés d'avoir l'occasion de soutenir les femmes dans le Royaume en ces temps extraordinaires et de leur souhaiter la bienvenue dans le siège du conducteur," a déclaré Jim Vella, président de Ford Motor Company Fund. "Notre programme DSFL pour Elle donne accès à la formation et aux expériences qui aideront les femmes à se sentir en sécurité et à avoir confiance lorsqu'elles s'installent derrière le volant."

En se basant sur son programme mondial primé de conduite sécuritaire, DSFL a personnalisé un programme d'initiation qui met l'accent sur le renforcement de la confiance des femmes derrière le volant, l'élargissement de leurs connaissances automobiles, leur préparation aux cours de conduite et l'inculcation des pratiques de conduite sécuritaires avant qu'elles ne se lancent sur les routes publiques.

Ce sera le tout premier programme d'introduction DSFL pour Elle au monde, avec des moniteurs certifiés qui assureront la formation au campus de l'Université Effat à Jeddah.

Le DSFL pour Elle qui se déroulera pendant quatre jours, du 5 au 8 mars, formera plus de 250 élèves de l'Université Effat et comprendra quatre modules spécifiques d'expérience à l'intérieur du véhicule - Apprendre à connaitre son véhicule, distraction, déficience et freinage - précédés par un briefing avec l'instructeur principal.

Dr. Haifa Jamalallail, présidente de l’Université Effat, a déclaré à ce sujet : « L'Université Effat est bien connue pour son système d’éducation innovateur, qui permet aux femmes d’occuper leurs places dans la société et dans les milieux de travail. Nous sommes fiers de s’associer avec Ford pour garantir que nos étudiantes sont aussi préparées à devenir des personnes responsables ainsi que des conductrices sans risque. Nous croyions au changement, surtout dans le domaine de la conduite sans risque, et c’est exactement la raison d’être du programme « Driving Skills for Life ».

Driving Skills for Life est une initiative internationale pour la sécurité routière créée par Ford Fund en collaboration avec le Governors Highway Safety Association (GHSA) et un groupe d'experts en sécurité. Le programme primé capte l'intérêt des conducteurs ayant récemment obtenu leurs permis grâce à des cours pratiques gratuits qui mettent ensemble les nouveaux conducteurs avec des instructeurs de conduite professionnels et se concentrent sur les problèmes et les obstacles qui causent les accidents, notamment des déficiences et des distractions durant la conduite.

Actuellement dans sa 15ème année, Ford Driving Skills for Life a déjà offert une formation gratuite a plus d'un million de conducteurs ayant nouvellement obtenu leur permis dans plus de 40 pays à travers le monde. Au total, Ford a investi plus de $40 million dans des initiatives de DSFL à l'échelle mondiale dans le cadre de son engagement de longue date à promouvoir la sécurité sur les routes.

Depuis son lancement au Moyen Orient en 2013, plus de 3.600 élèves ont participé au programme DSFL de Ford, avec des sessions dans trois différentes villes à travers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis au cours de la dernière année seulement.

Le nouveau chapitre de DSFL pour Elle sera un programme permanent pour les conductrices du Royaume, avec la phase deux qui commencera ultérieurement cette année.