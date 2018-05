Franc succès pour la première soirée du Festival Ramadanesque de Tunisia Mall

A l'occasion de leilet noss du Ramadan, Tunisia Mall a lancé officiellement son Festival Ramadanesque. Cette première soirée a vu la participation d'un large publique venue spécialement sur l’esplanade du Mall pour assister au spectacle consacré à la Hadhra de Sidi Bou Said.

« Nous sommes très heureux d’avoir accueilli autant de visiteurs durant cette première soirée de notre Festival Ramadanesque qui se sont déplacé en cette leilet noss du Ramadan. Nous avons veillé, avec toute mon équipe, à offrir à nos shoppers et à nos visiteurs un Festival qualitatif et différent, où nous avons particulièrement joué sur la variété des genres pour nous démarquer. » déclarait Borhane Snoussi, Directeur du Pôle Touristique du Groupe Chaabane et en charge des évènements de Tunisia Mall.

Rappelons que ce Festival Ramadanesque comportera quatorze soirées originales et festives, ceci du 30 mai au 12 juin sur l’esplanade du Mall 2, ouvert en novembre dernier.

14 jours de fêtes, de spectacles et de partages ponctueront la première édition de ce Festival qui aura lieu à partir de 22h00 durant toute cette période. Ces spectacles seront gratuits.

Le programme :

31 mai : DANSES DU MONDE

01 juin : MAGIC SHOW

02 juin : SOIRÉE OCCIDENTALE

03 juin : SOIRÉE AFRICAINE

04 juin : CIRCUS SHOW

05 juin : ROCK

06 juin : SALSA

07 juin : DANSE ORIENTALE

08 juin : TARAB

09 juin : SOIRÉE STAMBALI

10 juin : JAZZ

11 juin : HADHRA DE SIDI BOU SAID

12 juin : SOIRÉE MALOUF

Cerise sur le gâteau : une roue de la fortune, affichée sur une borne tactile placée dans le hall de Mall 2, permettant aux plus chanceux de gagner des chèques cadeaux ainsi que des séjours de vacances en Tunise et des cartes de recharge.